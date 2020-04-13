Мпанда, Танзания, , 13:25 — REGNUM В округе Мпанда области Катави два семилетних ребенка скончались в результате поражения молнией. Об этом передает Восточноафриканское телевидение (EAtv).

По информации журналистов телерадиокомпании, в результате инцидента мать погибших Хава Джуманне получила ранения.

Пострадавшая сообщила журналистам, что инцидент произошел, когда она обедала со своими детьми. На улице шел сильный дождь с порывами ветра. По ее словам, когда молния попала в дом, ее с силой отбросило на улицу. Когда она смогла войти в дом, дети уже были мертвы.

Старшая медсестра больницы области Катави Рената Казунгу подтвердила, что дети погибли от удара молнией.