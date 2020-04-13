Саратов, , 13:31 — REGNUM В Саратове, 12 апреля, неблагоприятные погодные условия и сильный ветер стали причиной падения деревьев и обрыва линий электропередач. В городе обнаружены 26 случаев падения деревьев и 110 обрывов линий электропередач, повреждены две газовые трубы.

Помимо прочего, в двух жилых домах сильные порывы ветра стали причиной сорванных крыш. На улице Чернышевского упал рекламный щит, ряд домов остались без электричества. В Заводском районе дерево упало на припаркованные автомобили.

Устранением последствий непогоды во всех районах Саратова занимаются коммунальные службы, сообщает городская администрация.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Пензе коммунальные службы и сотрудники МЧС ликвидируют последствия снегопада и сильного ветра. На территории Пензенской области 13 апреля прогнозируется жёлтый уровень опасности из-за усиления ветра до 18 м/с. Сотрудники МЧС просят жителей соблюдать меры безопасности.

Читайте также: В Пензе устраняют последствия сильного ветра и снегопада