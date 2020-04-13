Москва, , 13:02 — REGNUM Следствие возбудило уголовное дело против мужчины, обвиняемого в убийстве знакомого во время распития спиртных напитков, сообщили 13 апреля корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Главного следственного управления СК РФ по Москве.

По данным следствия, 13 апреля 2020 года в районе строительной площадки по улице Шоссе Энтузиастов обнаружено тело обезглавленного мужчины с множественными колотыми ранениями.

Подозреваемого в совершении преступления задержали. Во время допроса он сообщил, что во время распития с потерпевшим спиртных напитков у них произошел конфликт.

Против него возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ («Убийство»).

В ближайшее время подозреваемый будет доставлен в суд для ареста.