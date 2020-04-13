Махачкала, 13 апреля 2020, 12:42 — REGNUM Массовое нарушение электроснабжения произошло в южной части Дагестана из-за аварийного отключения высоковольтной линии (ВЛ). Без света остались более 50 тыс. человек, сообщили ИА REGNUM 13 апреля в пресс-службе Минэнерго России.
«Отключилась работающая в тупиковом режиме ВЛ 110 кВ Дербент — Изберг — Северная. <…> Без электроснабжения осталась часть бытовых потребителей — около 52,5 тыс. человек», — сказано в сообщении.
Мощность отключенных потребителей — 35 МВт. В настоящее время ведутся аварийно-восстановительные работы.