Минск, , 12:12 — REGNUM Поражение коронавирусом в Белоруссии из расчёта на миллион населения выше среднемирового показателя. Об этом сегодня, 13 апреля сообщает Sputnik. by со ссылкой на данные Worldometers на утро понедельника.

Минздрав республики по состоянию на полдень 13 апреля не располагает данными по состоянию на понедельник. По состоянию на воскресенье 12 апреля в Белоруссии зарегистрировано 2578 случаев заражения коронавирусом нового типа.

Из расчета на миллион жителей уровень инфицирования в Белоруссии составляет 273, а общемировой показатель — 238 на миллион. При этом в России заразились 108 человек из миллиона, на Украине — 63, в Литве — 390, в Латвии — 345, а в Польше — 176.

По тестированию на инфицирование Белоруссия также отстаёт — 6773 теста на миллион. В России этот показатель составляет 8223, в Литве — 15 246, в Латвии — 14 958, в Польше — 3646, на Украине — 693.

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