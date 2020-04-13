Курган, , 11:59 — REGNUM В Кургане в отношении 42-летнего местного жителя возбуждено уголовное дело за призыв к экстремизму в социальных сетях. Об этом сообщает пресс-служа УФСБ России по Курганской области.

Курганец опубликовал в соцсетях пост о физической расправе над уроженцами Средней Азии.

В отношении него возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 280 УК РФ («Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности»). Максимальная санкция данной статьи — лишение свободы на срок до пяти лет.