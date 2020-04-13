Екатеринбург, , 11:41 — REGNUM В Екатеринбурге перед судом предстанет житель Челябинской области, обвиняемый в совершении угона автотранспортных средств (ч. 1 ст. 166 УК РФ). Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Уголовное дело по существу рассмотрит Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга.

По версии следственных органов, преступление произошло ночью 26 декабря 2019 года. Вечером накануне мужчина напился и поссорившись с супругой отправился на место работы за заработной платой. Он работал кондуктором в транспортной компании.

Приехав на автостоянку автобусов, он решил угнать «ПАЗ 4234−04» (стоимость автомобиля составляет порядка двух миллионов рублей). Двери машины были открыты, а ключи находились в замке зажигания. Выехав со стоянки, он столкнулся с ограждением на Объездной дороге. Тогда он вышел и отправился вновь на стоянку. Угнав второй автобус той же модели, он попал в ДТП с несколькими машинами. В итоге он вызвал такси и вновь вернулся на стоянку, чтобы угнать третий автобус.

В итоге на нём он был задержан сотрудниками полиции.

В транспортной компании пояснили, пояснили, для чего двери автобусов были открыты, а ключи находились в замках зажигания. Это делалось для того, чтобы дежурный автослесарь прогревал двигатели машин в морозную ночь.