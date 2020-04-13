Стокгольм, , 12:12 — REGNUM На настоящий момент на территории Швеции уже были зафиксированы несколько случаев, когда люди сообщали, что они инфицированы коронавирусной инфекцией, кашляли и плевали в полицейских. Шведские СМИ также сообщают, что нападениям подверглись работники системы здравоохранения, государственной сети алкогольной продукции Systembolaget и почтовых отделений. Об этом 12 апреля сообщила шведская газета Fria Tider.

«Есть несколько примеров этого (прим.: нападений). Люди притворяются зараженными и нападают на полицию, кашляют или плюются», — заявил Патрик Даниэльссон, глава шведского отделения Международной полицейской ассоциации Polisförbundet.

На сегодняшний день полицейские Швеции уже рапортовали о более чем 130 подобных инцидентах, связанных с нападениями и симуляцией коронавируса, и, по словам Даниэльссона, полицейские крайне обеспокоены таким неадекватным поведением граждан.

«Мы всегда должны исходить из того, что такие люди заражены, это должны иметь в виду все полицейские на службе в повседневной жизни. Но мы не можем перестать делать свою работу», — добавил Даниэльссон.