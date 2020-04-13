Санкт-Петербург, , 11:39 — REGNUM На Васильевском острове в Петербурге в эти минуты тушат пожар, начавшийся после разгерметизации туристического газового баллона. Об этом 13 апреля сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу.

ЧП произошло в 11:04 мск в понедельник, 13 апреля, в Василеостровском районе Северной столицы. На одном из балконов десятого этажа дома 15 по Морской набережной произошла разгерметизация туристического газового баллона для горелки объемом 300 мл.

«Повреждено остекление одной рамы, несущие конструкции не повреждены. Пострадавших нет», — уточняют в ведомстве.

На месте ЧП работают две единицы техники и восемь человек личного состава. Причины произошедшего выясняются.