Монровия, , 11:26 — REGNUM Полиция в столице Либерии, Монровии, начала применять дубинки против жителей, которые выходили на улицы города, несмотря на введенный карантин. Об этом передает информационное агентство Reuters.

По информации журналистов агентства, в рамках введенных против распространения коронавируса мер, жителям столицы разрешено выходить на улицу только, чтобы покупать еду или снимать деньги.

Как отмечают репортеры, в большей части Монровии, города с населением более 1 млн человек, возникла путаница, поскольку многие жители ошибочно полагали, что правительство приказало ввести только комендантский час с 15:00 до 6:00, а не полный трехнедельный карантин.

Многие жители заявляли, что постановление президента страны Джорджа Веа о карантине принесет больше вреда, чем пользы в стране, где более половины населения находится за чертой бедности.

«Коронавирус не убьет много людей. Голод станет причиной гибели многих либерийцев», — сказал репортерам Джеттрой Коллех, студент, когда он стоял возле банка в Монровии, где десятки человек стояли в очереди, не соблюдая при этом социальной дистанции, чтобы снять деньги.

По словам корреспондентов, в выходные полиция патрулировала улицы Монровии и преследовала жителей столицы с дубинками. На рынке красных фонарей, одном из самых оживленных в городе, экскаватор уничтожил большинство неформальных торговых палаток, где раньше собирались люди.

Представитель полиции не был немедленно доступен для комментариев.

По мере того как распространение вируса в Африке ускоряется, и в настоящее время на континенте зарегистрировано более 13 000 случаев, правительства некоторых стран ввели общенациональный карантин, в то время как другие ввели комендантский час и другие ограничения. Правозащитники в нескольких странах сообщали о случаях жестокости со стороны полиции во время обеспечения соблюдения карантинных мер или комендантского часа.

К настоящему времени в Либерии подтвердили не менее 48 случаев заражения коронавирусом, в том числе пять — с летальным исходом.