Благовещенск, , 11:05 — REGNUM После гибели ребёнка, в Благовещенском районе Приамурья будут проверены все опасные объекты, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе областного правительства.

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Для проверки объектов создана специальная комиссия, в которую вошли представители нескольких ведомств.

«Все объекты, представляющие угрозу жизни и здоровью граждан, постоянно проверяют члены межведомственной комиссии. После этого трагического случая они ещё раз будут обследованы. Всем руководителям образовательных учреждений поставлена задача взять под личный контроль проведение бесед с учащимися», — рассказал глава администрации Благовещенского района Евгений Седых.

Как сообщало ИА REGNUM, в Приамурье 11-летний мальчик погиб от удара током на местной электроподстанции.