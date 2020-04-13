Благовещенск, , 10:54 — REGNUM Сотрудники ГИБДД и отдела по контролю за оборотом наркотиков ОМВД России по ЗАТО Циолковский задержали гражданина с крупной партией наркотиков, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УМВД по Приамурью.

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В районе посёлка Курган Свободненского района инспекторы ДПС остановили автомобиль, в салоне которого находился пакет с гашишным маслом общим весом 1,3 кг.

«Данное наркотическое вещество принадлежало водителю машины — жителю села Ерковцы, 1975 года рождения. Мужчина пояснил, что в окрестностях одного из сёл Ивановского района собрал дикорастущую коноплю, из которой изготовил гашишное масло», — сообщили в пресс-службе ведомства.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 228 УК РФ, санкция которой может составить 15 лет лишения свободы.

Как сообщало ИА REGNUM, наркоторговля пострадала от распространения коронавирусной инфекции.