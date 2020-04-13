Екатеринбург, , 10:45 — REGNUM Пассажирский самолёт совершил экстренную посадку в аэропорту Кольцово (Екатеринбург). Рейс следовал в Москву.

Как передаёт ТАСС со ссылкой на источник, самолёт экстренно сел из-за задымления, которое произошло в кабине пилотов.

Утверждается, что пострадавших нет, а сама посадка прошла в штатном режиме. По данным Е1, самолёт принадлежит «Уральским авиалиниям».

Как сообщало ИА REGNUM, в октябре 2019 года в Кольцово экстренно сел грузовой самолёт Ан-12. Он принадлежал войскам Центрального военного округа.

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