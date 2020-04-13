Уфа, , 10:38 — REGNUM Тело 14-летней девочки обнаружили на автотрассе в Башкирии. Об этом 13 апреля сообщает главный госавтоинспектор республики Динар Гильмутдинов в своем блоге.

По его словам, ДТП произошло рано утром 13 апреля на 10 км автодороги Шарипово-Первушино.

По предварительно информации, опрокинулся автомобиль ВАЗ-2106, за рулем которого сидел неизвестный водитель. Он скрылся с места аварии. На месте происшествия было найдено тело 14-летней девочки.

В настоящее время оперативные службы устанавливают личность водителя автомобиля, а также выясняют все обстоятельства произошедшего.

Сотрудники Госавтоинспекции региона просят очевидцев сообщить любую информацию о случившемся в полицию.

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