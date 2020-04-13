Северобайкальский район, Бурятия, , 10:32 — REGNUM В Бурятии под лёд Байкала провалился очередной автомобиль. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Главного управления МЧС по республике, житель Северобайкальского района выехал на озеро 12 апреля, игнорируя запрещающие знаки.

Он находился в 100 метрах от берега, когда лёд не выдержал. Глубина озера в этом месте достигала 11 метров, однако мужчине удалось выбраться из тонущей машины. Позже он пояснил, что знал об опасности, но надеялся проехать.

«Весенний лед из-за суточного перепада температур меняет свою структуру и становится рыхлым. Прочный на вид лед может не выдержать веса человека, а тем более автомобиля», — напомнил старший госинспектор Виктор Кузнецов.

Добавим, что спасатели предупреждали об опасности выезда на лёд уже в феврале. Как сообщало ИА REGNUM, процесс нарастания льда в этом году идёт медленнее обычного. В частности, по мнению специалистов, это происходит из-за обильных снегопадов, которые создают эффект термоподушки и препятствует образованию льда.

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