Пенза, , 10:39 — REGNUM В Пензе коммунальные службы и сотрудники МЧС ликвидируют последствия снегопада и сильного ветра, информирует правительство Пензенской области.

В первую очередь работы ведутся на подъездах к медицинским учреждениям. Поваленные ветром деревья убирают с дорог с помощью спецтехники. От последствий снегопада в областной столице освобождены проспект Победы, улицы Дзержинского, Бакунина, Толстого, Ладожская. Также расчищены улицы в микрорайонах Ахуны и Терновка. В работах задействовано более 100 человек.

Также из-за снегопада в Пензенском, Бессоновском, Лунинском, Малосердобинском и Каменском районах было ограничено электроснабжение. 23 аварийно-восстановительные бригады занимаются устранением повреждений, часть потребителей уже запитана по резервным схемам.

На территории Пензенской области 13 апреля прогнозируется жёлтый уровень опасности из-за усиления ветра до 18 м/с. Сотрудники МЧС просят жителей соблюдать меры безопасности.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, житель Белинского района обратился в суд о взыскании ущерба с управления ЖКХ Пензы, причиненного упавшим деревом, и выиграл его.

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