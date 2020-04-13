Тюмень, , 10:18 — REGNUM В Тюмени школьник сломал челюсть сверстнику. Его родители обязаны выплатить потерпевшему крупную сумму в качестве компенсации морального вреда. Об этом корреспонденту РЕ сообщили в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

Судом установлено, что 22 марта 2018 года между школьниками возник конфликт из-за девочки. Один 15-летний подросток сломал другому челюсть в ходе драки.

По закону ответственность за вред, причиненный несовершеннолетним, возлагается на его законных представителей. Суд взыскал в равных долях с отца и матери в пользу пострадавшего школьника 180 тыс. рублей.