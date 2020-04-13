Саратов, , 10:28 — REGNUM С начала эпидсезона по поводу укусов клещей в медицинские организации Саратовской области уже обратились 16 человек, среди них семеро детей, сообщает региональный Роспотребнадзор.

В ведомстве предупреждают, что Саратовская область не является эндемичной по клещевому вирусному энцефалиту, вместе с тем, существует риск заражения жителей области при выезде в неблагополучные по клещевому энцефалиту территории. Чтобы его предотвратить, следует заблаговременно сделать профилактические прививки.

В 2019 году по поводу укусов клещами обратилось в медучреждения области 957 человек.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Пензенской области на 18 марта 2020 года в медицинские учреждения обратились шесть пострадавших от нападения клещей, один из них ребенок.

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