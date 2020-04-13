Южно-Сахалинск, , 10:15 — REGNUM В Южно-Сахалинске 13 апреля из окна десятого этажа выпала молодая женщина.

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Происшествие случилось в доме в доме №7 на проспекте Победы. Пострадавшая от полученных травм скончалась на месте, до приезда скорой помощи.

По информации ИА Sakh.com, погибшая выпала из окна в переходе от лифта к лестнице, ей было 36 лет. Соседи не смогли опознать в ней жительницу дома.

В комментариях к информации горожане пишут, что из этого же окна в декабре 2019 года выпал 15-летний подросток.

«Опять из того же окна. Забейте его что ли… Жильцам, под чьими окнами это происходит, не позавидуешь», — пишут пользователи.

Ведётся следствие.

Как сообщало ИА REGNUM, из окна пятого этажа в Петропавловске-Камчатском выпала 11-летняя девочка, она осталась жива и почти не пострадала.