Буниа, Конго, , 10:07 — REGNUM Во время празднования Пасхи в районе деревни Ньяпала на востоке ДР Конго в ходе столкновений вооруженных сил и боевиков погибли более 44 человек, четверо из которых — военнослужащие. Об этом передает RFI Kiswahili со ссылкой на военные источники.

По словам официального представителя вооруженных сил ДР Конго, количество погибших мирных жителей в расположенной в 60 км от административного центра провинции Итури, города Буниа, деревне Ньяпала составило 40 человек. Однако, по данным гуманитарных организаций, в ходе столкновений погибли по меньшей мере 130 мирных жителей.

Как передают независимые СМИ из Итури, в районе боевых действий обнаружили тела 11 военнослужащих, журналисты также получали сообщения о десятках раненых в районе Джугу.

Однако официальный представитель вооруженных сил ДР Конго в районе Итури не подтвердил данные правозащитников и независимых журналистов.