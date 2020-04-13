Соледар, ДНР, , 09:54 — REGNUM За минувшие сутки украинские формирования шесть раз обстреляли территорию ДНР, выпустив 21 единицу боеприпасов. Об этом сообщили 13 апреля в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).

Так, боевики ВСУ обстреляли горловское и донецкое направления, выпустив четыре мины калибра 82 мм, применив вооружение БМП, гранатомёты РПГ и СПГ и крупнокалиберное стрелковое оружие.

«В зоне обстрела со стороны вооружённых формирований Украины оказались следующие районы/населённые пункты: Доломитное, Спартак, Донецк («Вольво-центр», посёлок шахты «Трудовская»), Старомихайловка, Петровское», — сказано в сообщении.

В результате обстрелов повреждены два дома в посёлке Старомихайловка.

Как сообщало ИА REGNUM, сутками ранее боевики ВСУ выпустили по территории ДНР 77 единиц боеприпасов, повредив два дома в посёлке Сигнальное.

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