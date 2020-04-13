Саратов, , 09:56 — REGNUM Следственные органы Саратовской области возбудили уголовное дело по факту распространения заведомо ложной информации о коронавирусе, сообщает пресс-служба регионального следственного управления СКР.

Установлено, что в одном из телеграмм-каналов была размещена информация в утвердительной форме о заражении коронавирусной инфекцией семи врачей Саратовской городской клинической больницы №2. Кроме того, сообщалось, что у 44 сотрудников выявлены «сомнительные результаты» по данному диагнозу. Эта информация не соответствует действительности и минздрав Саратовской области опроверг ее. В рамках уголовного дела также будет проверена информация, размещенная в том же телеграмм-канале, о 10 новых случаях заражения вирусом медработников, среди которых пятеро — сотрудники детской инфекционной больницы, а пять других медработников из других учреждений.

Расследование уголовного дела продолжается, устанавливаются обстоятельства произошедшего.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, следственные органы Саратовской области организовали проверку по факту размещения фейковой новости о массовом заражении медицинских работников новой коронавирусной инфекцией.

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