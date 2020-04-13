Санкт-Петербург, , 09:49 — REGNUM На рынке на улице Салова во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга произошел групповой конфликт со стрельбой. Один человек ранен, стрелявшего ищет полиция. Происшествия на этом рынке происходят достаточно часто.

Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти, в воскресенье, 12 апреля, охранник рынка сообщил в полицию о том, что там происходит массовая драка и слышны выстрелы. Прибывшие полицейские нашли на месте происшествия мужчину 1974 года рождения с огнестрельным ранением ноги.

«Потерпевший пояснил, что в ходе конфликта с малознакомым гражданином и его спутником один из них ударил потерпевшего кулаком в лицо, после чего злоумышленники стали убегать. Убегая, ударивший мужчина, достал предмет, похожий на пистолет, выстрелил в сторону потерпевшего и попал ему в ногу», — отметили в пресс-службе Главка.

Пострадавший участник конфликта был госпитализирован в больницу в состоянии средней степени тяжести. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 213 УК РФ («Хулиганство»). Ведется розыск злоумышленников.

Отметим, что рынок на улице Салова регулярно попадает в сводки происшествий со случаями хулиганства, массовых драк и незаконного применения оружия.

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Как сообщало ИА REGNUM, массовая драка выходцев с Кавказа произошла на улице Салова 21 сентября 2019 года. В ней пострадали не менее шести человек. Два участника драки задержаны, возбуждено уголовное дело.

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Массовая драка со стрельбой из травматики произошла 16 августа 2019 года на рынке на улице Салова. Три человека получили ранения. По данным СМИ, участниками драки стали выходцы из Азербайджана и Узбекистана.

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В мае 2019 года четыре человека получили ножевые ранения во время конфликта в кафе на юге Петербурга. Его участниками стали трудовые мигранты из азиатских стран СНГ. После этого полиция провела масштабную операцию в местах компактного проживания мигрантов в целях задержания лиц, причастных к поножовщине.

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