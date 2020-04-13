Екатеринбург, , 09:31 — REGNUM Гуманитарный груз со средствами индивидуальной защиты прибыл в аэропорт «Кольцово» Екатеринбурга из Шанхая. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе оперативного штаба правительства Свердловской области по борьбе с коронавирусом.

На Урал доставлено три миллиона медицинских масок, 300 тыс. пар медицинских перчаток, 40 тыс. защитных костюмов и шесть тысяч очков. Средства индивидуальной защиты будут разделены между Свердловской и Челябинской областями.

Как отмечает свердловский губернатор Евгений Куйвашев, это первый такой самолёт. Всего их будет четыре.

Как сообщало ИА REGNUM, гуманитарная доставка организована по инициативе «Русской медной компании». Всего запланировано четыре таких рейса. Планируется привезти на Урал 10 млн медицинских и 10 тыс. хирургических масок, 100 тыс. масок специальной защиты, медицинские костюмы и перчатки, а также термометры.

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