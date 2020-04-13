Абаза, Хакасия, , 09:28 — REGNUM В городе Абазе нормализуется обстановка с прохождением паводка, сообщили ИА REGNUM 13 апреля в управлении по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Хакасии.

Вода с дачных участков постепенно уходит. В дачном обществе «Лесник» остаются частично подтопленными десять участков. Проживающих на дачах нет, городу и людям ничего не угрожает, подчеркнули в управлении.

Напомним, ситуация в Абазе осложнилась 9 апреля в связи с образованием ледового затора на реке Абакан. 11 апреля было проведено пять подрывов льда, использовано почти 500 кг взрывчатки.

На 13 апреля уровень воды на реке Абакан в районе Абазы составляет 165 см (минус два см за сутки) при критической отметке 490 см. Уровень в районе Абакана — 159 см (минус семь см) при критической отметке 550 см.

Понижение уровней воды отмечено на всех малых реках. Однако, как подчеркнули в управлении, наиболее опасный этап прохождения паводка ещё впереди. К осложнению обстановки может привести активное таяние снега в горах в сочетании с жаркой погодой и проливными дождями.

Как сообщало ИА REGNUM, из-за угрозы паводка в Хакасии с 10 апреля ввели режим чрезвычайной ситуации.

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