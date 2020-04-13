Майминский район, Алтай, , 09:12 — REGNUM Следователи в Республике Алтай возбудили уголовное дело по факту превышения полномочий сотрудниками исправительной колонии в селе Майма. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Следственного управления СКР по региону.

По данным следствия, инцидент произошёл в январе 2020 года.

«Сотрудники учреждения без наличия достаточных на то оснований применили слезоточивый газ в отношении одного из осужденных, отбывающего наказание в указанном учреждении», — отметили в СКР.

В рамках расследования, следователи проводят комплекс действий, направленных на установление всех обстоятельств случившегося.

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