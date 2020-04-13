Самара, , 09:09 — REGNUM Пожар повышенной сложности в Центральном районе Тольятти ликвидирован. Об этом 12 апреля сообщает пресс-служба МЧС по Самарской области.

По сообщению пресс-службы ведомства, сообщение о пожаре на открытой площадке по ул. Индустриальная, д. 8 поступило на пульт спасателям 13:14 часов 12 апреля.

Прибыв на место пожара, спасатели установили, что горят поддоны на площади 500 кв. метров и существует угроза распространения огня на соседнее здание. Был объявлен ранг пожара — Пожар №2.

Пожар все же распространился на соседнее здание, таким образом, его площадь составила 800 квадратных метров. В 14:41 часов пожар был локализован. В 19:18 пожар был полностью ликвидирован. Отмечается, что при этом было задействовано 77 огнеборцев на 27 единицах техники.

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