Хабаровск, , 09:11 — REGNUM Власти Хабаровска ввели особый противопожарный режим в связи с большим количеством возгораний в городе, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в мэрии.

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С наступление тепла и сухой погоды, в Хабаровске участились поджоги прошлогодней травы.

В нескольких районах города в минувшие выходные пожарные тушили пал травы. С 1 по 12 апреля было зарегистрировано 90 возгораний.

«Введение особого противопожарного режима позволит штрафовать нарушителей на сумму от тысячи до пяти тысяч рублей. Возможно, наказание рублем станет более весомым аргументом для отдельных граждан, чем наши словесные убеждения», — сказали в городской администрации.

Как сообщало ИА REGNUM, в Приморье за 12 апреля потушили шесть лесных пожаров.