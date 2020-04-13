Чернобыль, Украина, , 09:02 — REGNUM В результате пожаров в Чернобыльской зоне отчуждения сгорели 12 бывших сёл, несколько старых кладбищ, а огонь вплотную подошёл к объекту укрытия. Об этом рассказал 12 апреля телеканал «1+1».

Журналисты опубликовали видео, на котором видно, как по пожарищу бегут лошади Пржевальского, обитающие в Чернобыльской зоне, а вертолёт сбрасывает на горящий лес тонны воды.

По состоянию на утро 13 апреля ликвидация пожаров продолжается, сообщили в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Украины.

«К тушению пожаров привлечены 362 человека и 85 единиц техники… в том числе три самолёта Ан-32п и три вертолёта ГСЧС, которые 12 апреля осуществили 111 сбросов — 306 тонн воды», — сказано в сообщении.

Напомним, по оценке и.о. председателя Государственного агентства по управлению Зоной отчуждения Екатерины Павловой, ущерб от пожаров в Чернобыле уже составил десятки миллионов гривен.

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