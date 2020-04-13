Чернобыль, Украина, 13 апреля 2020, 09:02 — REGNUM В результате пожаров в Чернобыльской зоне отчуждения сгорели 12 бывших сёл, несколько старых кладбищ, а огонь вплотную подошёл к объекту укрытия. Об этом рассказал 12 апреля телеканал «1+1».
Журналисты опубликовали видео, на котором видно, как по пожарищу бегут лошади Пржевальского, обитающие в Чернобыльской зоне, а вертолёт сбрасывает на горящий лес тонны воды.
По состоянию на утро 13 апреля ликвидация пожаров продолжается, сообщили в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Украины.
Напомним, по оценке и.о. председателя Государственного агентства по управлению Зоной отчуждения Екатерины Павловой, ущерб от пожаров в Чернобыле уже составил десятки миллионов гривен.
Читайте также: На Украине оценили ущерб от пожаров в Чернобыльской зоне