Салехард, , 08:54 — REGNUM На Ямале под видом профилактики коронавирусной инфекции в исправительных колониях ИК-3 и ИК-8 УФСИН России по ЯНАО нарушались права заключённых. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

Прокурорской проверкой установлено, что в период нерабочих дней якобы в связи с пандемией коронавирусной инфекции в колониях остались неисполненными постановления Лабытнангского городского суда об условно-досрочном освобождении осужденного К., о переводе в другое исправительное учреждение заключённых Х. и Р., и смягчении наказания осужденному Б.

По итогам прокурорского реагирования К. освобождён условно-досрочно, Х. и Р. переведены в колонию-поселение, а Б. отправлен в исправительный центр для принудительных работ.