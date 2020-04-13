Вашингтон, , 08:46 — REGNUM Лидер США Дональд Трамп вновь подверг резкой критики газету The New York Times в этот раз за материал о европейском происхождении COVID-19. Об этом президент написал в Twitter.

«Что провальная New York Times получила за это? Есть ли какие-либо названные источники?» — написал Трамп.

По его словам, такая статья появилась из-за стремления издания вернуться в Китай: «Их недавно выкинули из Китая, как собак и, видно, они хотят вернуться».

Ранее 9 марта Трамп назвал газету The New York Times позором журналистики из-за публикации ложной информации о нем.

Как передавало 13 апреля ИА REGNUM, в США погибло 21 733 человека заболевших COVID-19. Еще 32 728 пациентов вылечились.

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