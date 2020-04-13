Саратов, , 09:03 — REGNUM В Саратове утром 11 апреля на улице Миллеровской в коммунальной квартире обнаружили тело 39-летнего мужчины с ножевыми ранениями в области шеи и плеча, сообщает региональный СКР.

В убийстве подозревается 37-летний местный житель, который пытался скрыться. Его местонахождение установлено. Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 105 УК РФ («Убийство»). Расследование продолжается.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 6 августа 2019 года два брата отправились в лес за грибами между г. Балашов и с. Репное Балашовского района. Между мужчинами завязался конфликт из-за оскорблений, высказанных младшим братом в адрес бывшей супруги старшего. В ходе ссоры подсудимый нанес родственнику несколько ударов ножом в область шеи и груди. От полученных ранений потерпевший скончался на месте.

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