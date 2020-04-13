с. Кука, , 08:30 — REGNUM Пожароопасная обстановка в Забайкальском крае продолжает оставаться весьма напряженной. В регионе действуют действуют десятки пожаров, некоторые из них почти вплотную приблизились к населённым пунктам. Об одном таком случае со ссылкой на очевидцев сообщает ИА «Заб.Ру».

По словам жителей села Кука Читинского района, огонь возник днём 12 апреля и опасно приблизился к жилым домам. На месте работают 30 человек и девять единиц техники. Как сообщил заместитель председателя правительства Забайкальского края Андрей Гурлев, этот пожар локализуют к вечеру, 13 апреля. В настоящее время туда направлены ещё 15 человек.

Напомним, по состоянию на утро, 12 апреля, в России было зарегистрировано 77 лесных пожаров, а общая площадь, пройденная огнём, составила 7 871 га. Большинство лесных пожаров (36) было зарегистрировано в Забайкальском крае, они действовали на территории в 6 686 га.

Тем, кто сообщит в правоохранительные органы достоверную информацию о лицах, виновных в возникновении природных пожаров на территории Забайкальского края, будет выплачено денежное вознаграждение в размере 20 000 рублей.

Читайте также: Жителям Забайкалья пообещали платить за сообщения о поджигателях