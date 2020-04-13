, 08:04 — REGNUM Мать двоих детей из Усть-Кута (Иркутская область) подверглась травле после поездки в Таиланд. Как сообщает Baikal24.ru, после того, как закончился 14-дневный карантин и женщина вышла на работу, пришли анализы: у семилетнего ребенка тест на коронавирус показал положительный результат.

Приставить полицию к семье в ГУ МВД России по Иркутской области были вынуждены после того, как в интернете появились персональные данные родителей: адрес места жительства и места работы. Поскольку у ребёнка нет признаков заболевания, семья отказалась от госпитализации и продолжает оставаться в своей квартире. Правоохранители тем временем занялись проверкой факта распространения угроз и разглашения персональных данных.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в Иркутской области по состоянию на 13 апреля выявили уже 35 заразившихся коронавирусом. За исключением двоих погибших, все все они были госпитализированы.

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