Барнаул, , 07:24 — REGNUM Число выявленных случаев заражения коронавирусной инфекцией в Алтайском крае составляет 36 человек, за сутки нашли ещё двоих инфицированных COVID-19. Такие данные по состоянию на утро 13 апреля сообщили в региональном оперативном штабе.

Из числа вновь выявленных один является барнаульцем (по контакту с ранее заболевшей), и один — житель Бийска. Все случаи подтверждены в государственном научном центре вирусологии и биотехнологии «Вектор».

Как уже сообщало ИА REGNUM, 31 марта Алтайский край перешёл в режим самоизоляции. Первый случай заражения коронавирусам был выявлен после того, как жительница Барнаула транзитом через Москву прилетела из Доминиканской Республики. Несмотря на имевшиеся у неё симптомы простудного заболевания, горожанку не взяли на учёт, как прибывшую из-за рубежа, и не взяли анализы. Более недели её муж считал себя здоровым и ходил на работу.

Читайте также: Число выявленных на Алтае заражённых коронавирусом увеличилось до 34