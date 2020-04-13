Абакан, , 07:11 — REGNUM С начала лесопожарного сезона в Хакасии произошло уже пять лесных пожаров, подчеркнул министр природных ресурсов и экологии региона Сергей Арехов.

Как сообщили ИА REGNUM 13 апреля в республиканском минприроды, за выходные (11−12 апреля) в Хакасии было локализовано два лесных пожара.

В Усть-Бюрском лесничестве потушили пожар на площади 22 гектара. В Бирикчульском лесничестве очаг возгорания локализовали на площади 15 га, лес не пострадал, заверили в министерстве. Причины пожаров устанавливаются.

По словам Арехова, в 2019 году в рамках нацпроекта «Экология» Хакасия закупила 49 единиц техники и 118 единиц оборудования и снаряжения для тушения пожаров.

Как сообщало ИА REGNUM, в Хакасии с 24 марта по 24 апреля действует особый противопожарный режим.

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