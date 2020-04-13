Петропавловск-Камчатский, , 07:02 — REGNUM Пожар произошел в бане гостиничного комплекса в поселке Светлом Елизовского района Камчатки, сообщает пресс-служба управления МЧС России по Камчатскому краю.

Сообщается, что возгорание произошло в ночь на 13 апреля. К моменту прибытия спасателей к месту происшествия, все здание бани уже было объято пламенем. В тушении пожара принимали участие 14 человек личного состава и три единицы спецтехники. Возгорание было ликвидировано. В результате пожара пострадавших и погибших не было, здание же было повреждено на 70%.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 апреля произошел пожар на складе с мебелью в подмосковном городе Люберцы. Огнем была охвачена площадь 740 квадратных метров.