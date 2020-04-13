Курган, , 06:53 — REGNUM В Курганской области в период самоизоляции граждан к 12 апреля составлено 176 протоколов за нарушение особого противопожарного режима. Оштрафованы семь человек за причастность к 11 лесным пожарам. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Зауралью.

«Чрезвычайные ситуации, связанные с огнём, стали возникать всё чаще, а их последствия — всё тяжелее и масштабнее», — отметил врио начальника Главного управления МЧС России по Курганской области Валерий Земляных.

Отмечается, что с 5 апреля на территории Курганской области действует особый противопожарный режим. А именно, курганцам запрещено посещать леса и въезжать в них на транспортных средствах, а также разжигать костры. устраивать пал сухой травы и проводить иные пожароопасные работы.