Курган, 13 апреля 2020, 06:53 — REGNUM В Курганской области в период самоизоляции граждан к 12 апреля составлено 176 протоколов за нарушение особого противопожарного режима. Оштрафованы семь человек за причастность к 11 лесным пожарам. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Зауралью.
Отмечается, что с 5 апреля на территории Курганской области действует особый противопожарный режим. А именно, курганцам запрещено посещать леса и въезжать в них на транспортных средствах, а также разжигать костры. устраивать пал сухой травы и проводить иные пожароопасные работы.