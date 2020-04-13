Люберцы, Московская область, , 06:38 — REGNUM Пожар на складе с мебелью в городе Люберцы Московской области, охвативший 740 квадратных метров, пытаются ликвидировать спасатели МЧС, 13 апреля сообщает пресс-служба управления МЧС по Московской области.

Горящий склад находится в поселке Коренево.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 апреля на юго-западе Москвы произошел пожар на площади две тысячи квадратных метров в восьмиэтажном жилом доме.

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