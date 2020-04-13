Благовещенск, , 06:39 — REGNUM В селе Новотроицкое Благовещенского района в понедельник, 13 апреля, погиб 11-летний мальчик, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе СУ СК России по Приамурью.

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Смертельный разряд электричества мальчик получил на местной электроподстанции. Следственное управление проводит доследственную проверку.

«В ходе проверки будет дана правовая оценка действиям или бездействию ответственных за обеспечение безопасного функционирования подстанции лиц. По результатам будет принято процессуальное решение», — говорится в сообщении ведомства.

Как сообщало ИА REGNUM, мужчину убило током в Ленинградской области при попытке самовольно починить электросеть.