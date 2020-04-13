Кемерово, , 06:30 — REGNUM В девятиэтажном жилом доме на улице Сибиряков — Гвардейцев в Кемерове накануне, 12 апреля, произошёл пожар.

Как сообщили в региональном управлении МЧС РФ, о происшествии сообщил очевидец. Прибывшие на место пожарные увидели, что из окон квартиры на шестом этаже шёл дым.

По лестничным маршам спасатели эвакуировали восемь человек. Также на улицу была выведена жительница квартиры, где и произошло возгорание. Пожарные передали её врачам скорой медицинской помощи. Ещё 19 человек эвакуировались по лестничным маршам самостоятельно.

Пожар был потушен. Обгорели мебель, вещи и балкон. По предварительным данным, возможная причина пожара — неосторожность при курении.