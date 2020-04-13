Тазовский район, Ямало-Ненецкий АО, , 06:20 — REGNUM На Ямале в Тазовском районе проводится доследственная проверка по факту гибели рабочего на Русском месторождении. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе СУ СКР по ЯНАО.

Следствием установлено, что днём 10 апреля 2020 года на Русском месторождении во время установки металлической опоры в вертикальное положение произошло падение конструкции на «КамАЗ». В результате в кабине грузовика погиб 43-летний рабочий ООО «Стройгазинвест».

По результатам доследственной проверки СУ СКР по ЯНАО будет принято процессуальное решение.