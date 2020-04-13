Москва, , 06:19 — REGNUM Пожар в восьмиэтажном жилом доме на юго-западе Москвы потушен, 13 апреля сообщает пресс-службе управления МЧС по российской столице.

В ходе тушения было задействовано 90 пожарных. Из дома эвакуировали свыше ста человек. Пострадавших в результате происшествия нет.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 апреля в доме номер 62/1 на Ленинском проспекте в Москве начался пожар в квартире на восьмом этаже и чердаке. Огонь охватил площадь в две тысячи квадратных метров.

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