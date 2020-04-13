Красноярск, , 06:16 — REGNUM За минувшие выходные (11−12 апреля) в Красноярском крае ликвидировали семь лесных пожаров. Об этом ИА REGNUM сообщили 13 апреля в краевом министерстве лесного хозяйства.

По данным минлесхоза, очаги возгораний на незначительных площадях были зафиксированы в пяти районах. Общая площадь пожаров составила 17,5 га. С огнём боролись 76 человек, использовалось 13 единиц техники.

Возгорания, по предварительным данным, возникли по вине людей и из-за перехода огня с сельхозполей.

На утро 13 апреля в Красноярском крае лесных пожаров не зарегистрировано.

Как сообщало ИА REGNUM, с 7 апреля в восьми районах Красноярского края и в городе Минусинске действует особый противопожарный режим.

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