Москва, , 06:11 — REGNUM Из охваченного огнем жилого дома в Юго-Западной части столицыспасено более сотни жителей. Об этом информирует пресс-служба МЧС России.

«На данный момент эвакуированы более 100 человек, для которых подготовлен пункт временного размещения на базе гостиницы «Корстон», — сказали в ведомстве.

На данный момент о жертвах и пострадавших сообщений не поступало. Спасатели готовят вертолёт для тушения возгорания.

Как передавало 13 апреля ИА REGNUM, возгорание произошло в многоквартирном доме №62/1 на Ленинском проспекте. Ранее сообщалось о 25 эвакуированных.

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