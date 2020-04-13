Южно-Сахалинск, , 05:55 — REGNUM Сейсмологи зафиксировали третье землетрясение в Тихом океане у берегов Курильских островов, сообщает Сахалинский филиал Единой геофизической службы РАН.

Сообщается, что магнитуда третьего землетрясения составила 5,3. Эпицентр подземных толчков располагался в 100 километров от острова Матуа на глубине 97 километров. Отмечается, что жители Северо-Курильск ощутили сейсмособытие интенсивностью в 2−3 балла. Информации о возможных разрушениях или жертвах не поступало, угроза цунами также не объявлялась.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее у берегов Курил было зафиксировано два землетрясения магнитудой 4,1 и 4,2. Подземные толчки ощутили жители острова Шикотан. Угроза цунами не объявлялась.

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