Южно-Сахалинск, 13 апреля 2020, 05:54 — REGNUM В Южно-Сахалинске 12 апреля рухнул забор воинской части, находящийся рядом с детской площадкой в жилом микрорайоне.
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Огораживающий территорию воинской части забор под собственным весом рухнул на землю.
«По счастливой случайности пострадавших от падения стены нет. Обошлось и без автомобильных «травм» — припаркованные машины вдоль забора не пострадали. Кусок арматуры поцарапал кузов одного из автомобилей», — пишет ИА Sakh.com.
В комментариях к новости горожане пишут:
«Вокруг госпиталя половина забора на костылях держится. И труба котельной скоро рухнет. Да и самому госпиталю недолго осталось, судя по его виду».
Как сообщало ИА REGNUM, 10 апреля в Хабаровске обрушилась жилая двухэтажная «сталинка» на глазах у жильцов, которые успели покинуть дом.