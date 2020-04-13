Южно-Сахалинск, , 05:54 — REGNUM В Южно-Сахалинске 12 апреля рухнул забор воинской части, находящийся рядом с детской площадкой в жилом микрорайоне.

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Огораживающий территорию воинской части забор под собственным весом рухнул на землю.

«По счастливой случайности пострадавших от падения стены нет. Обошлось и без автомобильных «травм» — припаркованные машины вдоль забора не пострадали. Кусок арматуры поцарапал кузов одного из автомобилей», — пишет ИА Sakh.com.

В комментариях к новости горожане пишут:

«Вокруг госпиталя половина забора на костылях держится. И труба котельной скоро рухнет. Да и самому госпиталю недолго осталось, судя по его виду».

Как сообщало ИА REGNUM, 10 апреля в Хабаровске обрушилась жилая двухэтажная «сталинка» на глазах у жильцов, которые успели покинуть дом.