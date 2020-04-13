Екатеринбург, , 05:27 — REGNUM В Екатеринбурге на улице Вильгельма де Геннина в Академическом микрорайоне произошло дорожно-транспортное происшествие. Пострадал семилетний мальчик, который во дворе дома № 36 попал под колёса «Рено».

Как сообщили информационному порталу Е1 в пресс-службе Госавтоинспекции, ДТП произошло 12 апреля в 21:30 по местному времени. Ребёнок на самокате возвращался с прогулки домой, в тот момент когда его сбила машина.

Как пояснил дорожным инспекторам водитель автомобиля, мальчик неожиданно выехал из-за припаркованных во дворе машин.

В результате дорожно-транспортного происшествия ребёнок получил травмы головы и конечностей и был госпитализирован.