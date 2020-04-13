Москва, , 05:12 — REGNUM Пожар в одной из квартир на последнем этаже и чердаке восьмиэтажного дома произошел на юго-западе Москвы, 13 апреля сообщает пресс-служба московского управления МЧС.

Возгорание началось в доме номер 62/1 на Ленинском проспекте. Площадь пожара составляет две тысячи квадратных метров. Из огня спасено четыре человека. Данных о погибших нет.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 апреля в результате пожара в Мурманске в девятиэтажном жилом доме, охватившем балконы с шестого по девятый этаж, было эвакуировано 25 человек.

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