Джексон, США, , 04:54 — REGNUM Не менее шести человек погибли от стихийных бедствий, вызванных бурей и торнадо в американском штате Миссисипи, передает телеканал CNN.

По его данным, власти региона сейчас уточняют объем нанесенного ураганом ущерба.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 апреля торнадо обрушился и на американский штат Луизиана. Там стихия разрушила жилые дома и расшвыряла самолеты в аэропорту Монро. По предварительным данным, из-за торнадо оказались разрушены около 20 домов.

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